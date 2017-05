Crédito usado em cartões aumentou 9,1 por cento no primeiro trimestre

O montante do crédito utilizado através dos cartões fornecidos pelos bancos e outras instituições financeiras registou um aumento de 9,1 por cento durante o primeiro trimestre do ano, em comparação com o período homólogo do ano passado. Assim, entre Janeiro e Março deste ano os clientes movimentaram um montante de 4,8 mil milhões de patacas através de cartões de crédito.

De acordo com os dados revelados ontem pela Autoridade Monetária de Macau, pela utilização dos 4,8 mil milhões de patacas, os clientes tiveram de reembolsar as instituições financeiras num valor de 5,1 mil milhões de patacas. O montante engloba os empréstimos contraídos, mas também os juros e registou um crescimento de 9,2 por cento face aos primeiros três meses do ano passado.

Por outro lado, o rácio do débito não pago na utilização dos cartões – que desde Dezembro de 2016 se cifrava em 1,21 por cento – subiu ligeiramente para os 1,46 por cento em Março.

No mesmo período o limite de crédito dos cartões de crédito emitidos em Macau era de 26,4 mil milhões de patacas, tendo este valor aumentado 16,1 por cento em relação ao período homólogo do ano passado.