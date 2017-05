Concrete/Lotus actua em festival de ioga e bem-estar em Hong Kong

A banda de Macau – formada pelo músico Kelsey Wilhelm e pela vocalista Joana de Freitas – vai actuar no sábado, 13 de Maio, no festival “IRIS HK: Your Escape 2017”. Este evento é considerado “o maior festival de saúde e bem-estar” organizado na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

No sábado, a banda actua no palco principal – denominado de “The Lawn” – por duas vezes, a partir das 18h15 e das 20h, para meia hora e uma hora de espectáculo, respectivamente.

A banda estava a oferecer ontem duas entradas para os dois dias do festival às duas primeiras pessoas que os contactassem através da página oficial da banda no Facebook.

Também de Macau, a participar neste festival, vai estar Victor Kumar e a sua companhia Bollywood Dreams Group, que actua no sábado, entre as 17h30 e as 18h, no palco principal.

O “IRIS HK: Your Escape” realiza-se por dois dias, 13 e 14 de Maio. O festival tem como bandeira a “inclusividade”, sendo aberto a todos, independentemente da idade, sexo e raça. Os organizadores pretendem criar “uma consciência colectiva”, através da prática colectiva de actividades como yoga, fitness, música, artes e através de workshops gastronómicos no espaço Nursery Park, situado na zona de West Kowloon.

Depois de um desempenho recente no evento privado “I am Duality”, em Hong Kong, a banda Concrete/Lotus apresenta agora um duo de electrónica acústica, com improvisações ao vivo e canções originais.

Concrete/Lotus é um projecto musical que tem vindo a explorar a complexidade da criação e da execução de música ao vivo, sendo constituída por apenas dois elementos, o produtor, cantor e multi-instrumentalista Kelsey Wilhelm e a vocalista Joana de Freitas. O duo já actuou na Secret Island Party, em Hong Kong, no certame “Les Nuits Esthetes”, em Shenzhen, no Macau Jazz e Blues, no Hard Rock Macau e no Beishan Music Festival, em Zhuhai, entre outros.