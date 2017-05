O comércio externo da China aumentou 16,2 por cento, em Abril, para 2,22 biliões de yuan, segundo dados oficiais ontem divulgados. As importações chinesas aumentaram 18,6 por cento, enquanto as exportações cresceram 14,3 por cento, de acordo com a Administração-geral das Alfândegas da China. No mês passado, o país asiático registou um ‘superavit’ comercial de 262.300 milhões de yuan.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...