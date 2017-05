A base de investigação da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau foi ontem inaugurada na Universidade Sun Yat-sen, em Guangzhou, noticiou o Ou Mun Iat Pou. De acordo com os planos de trabalho, os trabalhos do organismo tem como objectivo criar uma base de dados especializada do desenvolvimento da zona da Grande Baía Hong Kong-Guangdong-Macau e realizar uma série de estudos e iniciativas relativas ao desenvolvimento da zona meridional da China.

