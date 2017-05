Aviação Civil vai dar luz verde a voos “charter” para servir residentes e turistas

A Autoridade de Aviação Civil garante a Chan Meng Kam que mantém uma posição flexível no que toca à aprovação de rotas não regulares – os chamados voos “charter”- para desenvolver o mercado e atrair mais turistas da China Continental. Em relação a 2020, data em que expira a concessão exclusiva para transporte de passageiros detida pela Air Macau, o Governo está a realizar um estudo sobre a direcção do desenvolvimento futuro do sistema de transporte aéreo, mas não avança a data da sua publicação.

A Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) afirma que tem adoptado medidas flexíveis para aprovar a abertura de rotas não-regulares prestando serviços “charter” para os residentes e turistas, “a fim de desenvolver o mercado do Interior da China, e atrair mais turistas do Interior da China para viajarem através de Macau”.

A garantia é dada pelo presidente da AACM, Simon Chan Weng Hong, na resposta a uma interpelação do deputado Chan Meng Kam, datada de 20 de Fevereiro de 2017. O deputado questionava o Governo sobre as medidas tomadas com o intuito de desenvolver o transporte aéreo em Macau, aumentar o número de passageiros que utilizam o aeroporto internacional do território e atrair viajantes de outras origens: “Mesmo sem acordo de serviços aéreos, aprovamos as rotas relevantes sob a forma de ‘charter’ regular, demonstrando que o Governo da RAEM é flexível na aprovação em função das necessidades do mercado, e apoia a indústria de aviação no desenvolvimento de rotas diferentes, promovendo o mercado do transporte aéreo”, afirma Simon Chan.

O deputado Chan Meng Kam quis saber, também, porque razão as autoridades não tiram proveito da chamada “5ª Liberdade do Ar”, se o Executivo continua a procurar apoio do Governo Central para abrir novas rotas aéreas através de Macau e se vão criar incentivos para atrair companhias aéreas estrangeiras a usarem o território como porto de trânsito para outras cidades na República Popular da China.

Na sua resposta, a AACM explica que “o Governo da RAEM não está autorizado a aprovar pedidos de serviços aéreos por parte de companhias aéreas do exterior para pontos no Interior da China através de Macau, ou de companhias aéreas do Interior da China para pontos num Estado terceiro através de Macau”. A autoridade adianta que, “de acordo com o princípio de uma só China, os serviços aéreos entre Macau e as cidades do Interior da China são voos domésticos e não voos internacionais”, pelo que não se aplica a 5ª Liberdade do Ar. Este “é o direito, em serviços aéreos internacionais regulares, atribuído por um Estado a outro Estado de embarcar e desembarcar no território de outro Estado contratante”. A autoridade acrescenta que, a maior parte dos acordos de serviços aéreos assinados entre Macau e países estrangeiros incluem a troca da 5ª Liberdade do Ar. A AACM afiança que, “politicamente, o Governo da RAEM tem estabelecido condições comerciais favoráveis para as companhias aéreas locais e do exterior”. Não obstante as limitações, o organismo reitera que “esta política de céu aberto favorece o desenvolvimento progressivo e maduro do mercado e a iniciativa das companhias aéreas na abertura e desenvolvimento sustentável das rotas”.

A Autoridade de Aviação Civil de Macau adianta ainda que está a estudar o cenário para 2020, data em que expirará a concessão exclusiva para transporte comercial de passageiros tendo como base Macau que é detida pela Air Macau: “O Governo da RAEM ainda está a efectuar um estudo relativo ao futuro sistema do transporte aéreo e irá publicar atempadamente os resultados quando a direcção do desenvolvimento futuro do sistema de transporte aéreo estiver concluída”, refere o organismo na resposta a Chan Meng Kam.