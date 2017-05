Angela Leong espera que Zhang Dejiang anuncie políticas de apoio a Macau  

A deputada e directora executiva da SJM Holdings, Angela Leong On Kei, revelou ontem à tarde que espera que o presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang anuncie um novo pacote de medidas que possam beneficiar Macau. A empresária e parlamentar falou com os jornalistas à margem da cerimónia de bênção da embarcação com que a equipa de barcos do Dragão da operadora vai competir.

Sobre o encontro entre Zhang Dejiang e os membros da Assembleia Legislativa, que hoje vai, Angela Leong explicou que ainda não estava a par da forma como o evento se iria processar. A empresária fez, porém, questão de sublinhar que se tiver a oportunidade vai transmitir ao presidente do Comité Permanente da APN as preocupações das gerações mais novas face ao desenvolvimento de Macau.

Zhang Dejiang chegou ontem ao território para uma visita que termina na quarta-feira de manhã, altura em regressa ao Continente.