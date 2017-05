Vietname: Acidente rodoviário fez doze mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram este domingo e outras oito ficaram feridas na sequência da colisão frontal entre um autocarro e um camião que circulava em sentido proibido na região central do Vietname, noticiam os media locais.

O acidente ocorreu quando o autocarro circulava numa via de sentido único no distrito de Chu Se, na província de Gia Lai, informou o portal Tuoi Tre, citado pela agência Efe. Na colisão, a parte da frente do autocarro ficou destruída, enquanto o camião, que transportava fertilizantes, ficou voltado na estrada.

A polícia abriu uma investigação para esclarecer as causas do acidente. No total, 8.700 pessoas morreram no ano passado nas estradas do Vietname devido a acidentes provocados pelo incumprimento das regras de trânsito e pelo mau estado da rede viária.

Um dos acidentes mais graves no país ocorreu em 2012, quando 34 pessoas morreram na queda de um autocarro de uma ponte de 30 metros de altura na província de Dak Lak, no centro do país.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...