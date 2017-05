Caça ao cervo no Gana: Um grupo de caçadores carrega um cervo vivo durante um festival de caça, em Winneba, perto de Acra, capital do Gana, no sábado, 6 de Maio. O festival é também chamado de “Aboakyer” na língua local, que significa “apanhar um veado vivo com as mãos nuas”. Dois grupos participam no certame: o primeiro a caçar o veado e a apresentá-lo ao chefe tradicional, que pisa três vezes o animal, é declarado o vencedor do festival anual. EPA / CHRISTIAN THOMPSON

