Um elogio à diversidade no Dia Internacional da Língua Portuguesa

O presidente da Associação dos Macaenses e mentor do Grupo de Teatro Doci Papiaçam di Macau, Miguel de Senna Fernandes, é um dos muitos rostos que dão voz e alma ao projecto com que a Porto Editora se propôs assinalar o Dia da Língua Portuguesa e das Culturas Lusófonas.

A editora juntou forças com o realizador Miguel Gonçalves Mendes, que produziu um vídeo, rodado em vários lugares do mundo com pessoas a lerem um texto do escritor Valter Hugo Mãe, em português. O texto é o mesmo, mas é lida com o sotaque de cada um dos leitores que intervêm no projecto.

O vídeo, divulgado na sexta feira com o objectivo de celebrar a data, foi uma iniciativa da Porto Editora com a produtora Jumpcut e apresenta várias pessoas a lerem o livro infantil “O paraíso são os outros”, de Valter Hugo Mãe. A língua portuguesa é comum a todos, mas a leitura desvenda os sotaques que espelham a diversidade do português.

Miguel Gonçalves Mendes gravou as leituras em vários locais do planeta, durante a rodagem do filme “O sentido da vida”, registando pessoas em Cochim, Goa, Damão, Diu, Macau e vários outros pontos do planeta onde o português ainda é falado.

Em Lisboa, convocou pessoas provenientes de países africanos de língua portuguesa, de Timor-Leste, do Brasil e de várias regiões de Portugal.

O vídeo será oferecido pela editora e por Miguel Gonçalves Mendes ao Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, actualmente em reconstrução depois de ter sido destruído por um incêndio em 2012.De acordo com a Porto Editora, está prevista ainda a divulgação posterior de um míni documentário “sobre a forma como as diferentes culturas vivem, no seu quotidiano, a Língua Portuguesa”. A língua portuguesa é falada por 261 milhões de pessoas em todo o mundo.