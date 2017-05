Suspeita de negligência na morte de paciente no Kiang Wu

Uma paciente tratada no hospital privado Kiang Wu faleceu após uma intervenção cirúrgica ao cérebro, num processo em que a família alega que houve negligência médica, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O hospital declarou a morte cerebral da paciente, original da China Continental, após uma operação cirúrgica ao cérebro. Os familiares da paciente questionaram o hospital e a equipa médica responsável pela cirurgia e pediram uma explicação pública. A família já solicitou apoio ao deputado Si Ka Lon.

A família da paciente realizou uma conferência de imprensa ontem à tarde para expor o caso. A paciente foi diagnosticada com um tumor cerebral e inicialmente tratada num hospital em Pequim antes de, por conselho médico, vir realizar a cirurgia ao Kiang Wu. O Hospital privado tem um acordo de cooperação com o hospital de Pequim para tratamentos com recurso a cirurgia não invasiva de aneurismas cerebrais.

Após a cirurgia, a condição médica da paciente tornou-se instável, até que a equipa médica acabou por anunciar o falecimento da mulher por morte cerebral.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...