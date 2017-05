Sociedades aumentam em número e valor de capital social

No primeiro trimestre de 2017 foram constituídas 1.472 sociedades, correspondendo a um aumento de 355 comparativamente com o mesmo período do ano transacto. Predominam as sociedades direccionadas ao comércio por grosso e a retalho e de serviços prestados às empresas. O valor do capital social global das novas sociedades fixou-se nos 155 milhões de patacas, um aumento de 26,6 por cento em relação ao período homólogo de 2016. Deste valor a maioria era proveniente de Macau (72 milhões) e da China Continental (46 milhões).

