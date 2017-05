Simpósio sobre amamentação atraiu profissionais de saúde de Hong Kong e da Malásia

A Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau (APACIM) organizou ao longo do fim-de-semana um simpósio que teve como objectivo promover a importância do aleitamento materno junto dos profissionais de saúde e dos residentes do território. O chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, e o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, estiveram presentes na cerimónia inaugural.

Joana Figueira

A primeira Campanha de Promoção da Amamentação e da Nutrição Infantil de Macau decorreu pela primeira vez durante o fim-de-semana e, de acordo com Virgina Tam, correu “melhor do que poderia esperar”. Para a vice-presidente da Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau (APACIM), organização responsável pela iniciativa, o evento – que se propôs consciencializar a comunidade médica e a população sobre a maternidade e a importância da amamentação – promoveu “debates estimulantes” entre os intervenientes. No sábado, a projecção do documentário “Milk: Born into this World” atraiu várias gerações de residentes de Macau e ontem, num simpósio direccionado aos profissionais da saúde em que marcaram presença duas especialistas em amamentação, registaram-se cerca de 200 participantes.

“Penso que o evento foi bastante estimulante. Na verdade, correu melhor do que poderia esperar porque pensei que discussões desta índole são, normalmente, mais apelativas para a população que não a chinesa. Porém, verificou-se o contrário e aqueles que assistiram ao documentário foram muito participativos no debate sobre a amamentação que se seguiu à projecção”, considerou Virginia Tam.

De acordo com a dirigente, estiveram presentes na visualização do documentário realizado pela canadiana Noemi Weis, “Born into this World” (2015), cerca de 250 pessoas, entre as quais “mães, mas também pais e avós”. Entre as questões abordadas no debate que se seguiu à projecção do filme, Virginia Tam destacou que a “dificuldade em amamentar em público” foi assinalada por várias pessoas, o que “reflecte uma realidade actual.”

Já o dia de ontem foi inteiramente dedicado aos profissionais de saúde. Cerca de duas centenas de participantes deslocaram-se ao Centro de Ciência de Macau para assistirem às palestras de Jennifer Rebecca Thomas, pediatra, especialista em amamentação e membro da “American Academy Of Pediatrics” (APP), e de Nancy Mohrbacher, membro da International Lactation Consultant Association” (ILCA) e autora de várias publicações relacionadas com esta matéria.

Mas não foi apenas a comunidade local a participar no simpósio: vieram até Macau quatro representantes da vizinha RAEHK e um profissional da Malásia. Ainda que o objectivo do certame fosse o de fazer “ com que os profissionais de saúde do território adquiram mais conhecimentos sobre aleitamento materno”, explicou Virginia Tam, as inscrições para o evento não se limitaram aos residentes.

Virgina Tam faz um balanço “positivo” da primeira Campanha de Promoção da Amamentação e da Nutrição Infantil de Macau, mas a organização de uma segunda sessão do certame ainda não é certa, por razões financeiras: “Esperamos conseguir [fazer uma segunda edição], mas requer muito trabalho. Penso que o mais importante é conseguir trazer bons oradores a Macau e, para que isso aconteça, temos de tornar o evento interessante. (…) Uma vez que a maior dificuldade é em termos de recursos financeiros, precisamos de patrocinadores que apoiem a causa”, disse ao PONTO FINAL.

Para além das mais de 20 empresas que patrocinaram as actividades que decorreram no fim-de-semana, Virginia Tam destacou o apoio da Direcção dos Serviços de Saúde no primeiro dia do evento.