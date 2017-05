Segunda edição do Prémio Literário UCCLA distingue autor do Brasil

O vencedor da 2ª edição do Prémio Literário UCCLA: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa é Thiago Rodrigues Braga, com a obra “Diário de Cão”. O autor, de 35 anos, é natural de Corumbá, Goiás, no Brasil. Para o Brasil, para Rafaela Nogueira, de 31 anos, natural do Rio de Janeiro, seguiu também uma menção honrosa. A autora foi distinguida pelo trabalho poético “Asa Norte”. A 2.ª edição do prémio atraiu 520 obras candidatas e o trabalho vencedor será lançado e apresentado a 16 de Junho, às 18 horas, no auditório da APEL, na Feira do Livro de Lisboa, sendo ainda distribuído com o jornal Público. Para além dos países lusófonos, o concurso reuniu ainda candidaturas de Inglaterra, Holanda, Espanha, Argentina e Estados Unidos, com textos em Português. O vencedor da anterior edição foi João Nuno Azambuja, de Portugal, com a obra “Era Uma Vez Um Homem”.

