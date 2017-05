Reciclagem inter-regional de materiais inertes poderá arrancar em 2019

O Governo reconheceu que o ponto de saturação dos aterros de resíduos de materiais de construção está quase a ser atingido, mas que continua a trabalhar na coordenação de uma solução com os departamentos relacionados na China Continental para alterar a situação.

Na resposta a uma interpelação escrita submetida por Ella Lei ao Executivo, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) indica que em 2016, a capacidade de recepção dos aterros de resíduos de materiais de construção diminuiu cerca de 30 por cento em relação a 2015. Em 2017, entre Janeiro e Fevereiro, a capacidade de recepção diminuiu cerca de 40 por cento comparativamente com o mesmo período do ano passado, indica o Governo na resposta assinada por Tam Vai Man, director da DSPA. A missiva está datada de 20 de Abril.

Tendo em vista o diligenciar de uma solução, a DSPA afirma que os departamentos relevantes estão em coordenação e comunicação com as autoridades homólogas do Continente no sentido de melhorar as condições geológicas dos aterros de resíduos de construção. Ao mesmo tempo, a DSPA continua a coordenar com os departamentos relacionados da China Continental para assegurar a praticabilidade do projecto.

Na interpelação escrita apresentada ao Executivo, a deputada exigia saber o ponto de situação dos trabalhos legislativos relativos ao regime de gestão dos resíduos de materiais de construção de Macau e pedia respostas em relação ao problema de saturação dos aterros sanitários.

O projecto de reciclagem inter-regional de materiais inertes envolve a cooperação regional entre Macau e a província de Guangdong na coordenação com os departamentos relacionados do Continente e na identificação dos locais específicos para a recepção dos detritos.

A entidade governamental adianta ainda que o Governo está a avançar com as obras de infra-estruturas em Macau, e também vai continuar a negociar com os departamentos relacionados no Continente, de forma a colocar o projecto em funcionamento oficialmente em 2019.

Ainda em resposta a Ella Lei, o Governo refere que o Regime de Gestão dos Resíduos de Materiais de Construção de Macau só deverá ser submetido à Assembleia Legislativa em 2018.