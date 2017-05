Pyongyang prendeu outro cidadão norte-americano

A Coreia do Norte anunciou este domingo ter prendido um cidadão americano acusado genericamente de actos hostis contra aquele país.

Segundo a agência noticiosa oficial norte-coreana, Kim Hak Song trabalha na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang.

Na quarta-feira, a Coreia do Norte anunciou a prisão de um professor de contabilidade da mesma universidade por “actos hostis que visavam derrubar” o regime.

A agência não estabeleceu qualquer ligação entre as duas detenções. Estas duas detenções elevam para quatro o número americanos detidos na Coreia do Norte, todos acusados de actos contra o Estado, incluindo espionagem. As detenções ocorreram num altura em que a tensão na península coreana continua a aumentar, depois de Pyongyang ter conduzido vários ensaios balísticos desde o início do ano.