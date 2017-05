PSP: Simon Lam não é residente e foi deportado com base em suspeita

A suspeita de ter violado a Lei de Macau foi suficiente para que fosse tomada a decisão de deportar Simon Lam. Contactado pelo PONTO FINAL, o Corpo de Polícia de Segurança Pública explicou que foi tudo feito de acordo com a Lei, mas nunca mencionou uma eventual condenação.

João Santos Filipe

O Corpo da Polícia de Segurança Pública defende que Simon Lam, cidadão polaco que recebeu ordem de deportação por alegadamente ter agredido um taxista, não é residente não-permanente do território. A explicação foi avançada ao PONTO FINAL, na passada sexta-feira. Simon Lam, recorde-se, foi notificado a 30 de Abril que teria de abandonar o território até 3 de Maio último.

“É de informar que o tal indivíduo não é residente da RAEM e é suspeito de ter violado da Lei de Macau, pelo que a PSP prosseguiu o processo estritamente de acordo com a Lei”, disse a autoridade, por escrito, a este jornal.

“É de salientar que, o CPSP cumpre a inspecção e o controlo da entradas e saídas da RAEM, em estrita conformidade com a lei e rigorosamente de acordo com os procedimentos estabelecidos para examinar as condições de entrada e saída de todas as pessoas, e assim decidir autorizar ou recusar a entrada e a saída de visitantes”, acrescentou.

Na altura em que foi acusado de ter agredido o taxista, em Dezembro de 2016, Simon Lam – que se encontra em Kuala Lumpur – já tinha o seu título de residente não-permanente caducado. O documento foi emitido pela primeira vez em Novembro de 2012, tendo posteriormente sido renovado até Novembro de 2016. Na altura do incidente – sobre o qual Lam diz ter sido vítima e não autor das agressões – a renovação do estatuto de residente estaria em curso: “Eu fui residente”, disse Simon Lam, ao PONTO FINAL. “Nessa altura [do incidente] estava a tratar do processo de renovação, o que tinha de fazer a cada dois anos. Só que desta vez não pude”, recordou, sublinhando que a lentidão no processo se ficou a dever à sua demora na entrega dos documentos necessários.

“Tive o cartão de residente durante três anos e estava a tratar dos procedimentos para renovar o estatuto de residente durante mais dois anos. Enquanto eles estavam a tratar do processo, colocavam-me todos os meses um carimbo no passaporte”, salientou.

A última vez que Simon Lam tinha tido a sua autorização para permanecer em Macau renovada foi a 12 de Abril. Nessa altura o seu passaporte foi carimbado com a data limite a ser 12 de Maio, como atesta uma imagem enviada pelo próprio ao PONTO FINAL.

Entre 30 de Abril e 1 de Maio, Simon Lam foi avisado, quando se preparava para sair de Macau através do Terminal Marítimo do Porto Exterior, que teria até 3 de Maio para deixar o território. O processo de notificação do cidadão polaco, que em Macau estava ligado à galeria Iao Hin, demorou cerca de 12 horas, tendo apenas terminado por volta das 5 da manhã.

Além do incidente em que é suspeito de ter agredido um taxista, no final de Fevereiro Simon Lam revelou que teriam sido feitas pressões pelo Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM junto do Fundo das Indústrias Culturais, no sentido de impedir a realização de uma exposição, no território, do pintor de origem tibetana Tashi Norbu. As alegadas pressões levaram o artista a não viajar para Macau.

Simon Lam vai definitivamente deixar Macau

Ao PONTO FINAL, Simon Lam declarou ontem que vai deixar Macau definitivamente. Actualmente o cidadão polaco está de férias em Kuala Lumpur, mas espera voltar ao Território para vender os seus bens.

“Quero voltar durante alguns dias só para organizar as minhas coisas, como vender a minha viatura, recolher o correio e tratar de outros assuntos que exigem que esteja presente”, explicou.