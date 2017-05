Polícias corruptos condenados com penas que chegam aos 15 anos

Os seis agentes da Polícia de Segurança Pública que respondiam em tribunal por auxiliar um grupo criminoso a fazer entrar pessoas de forma ilegal no território foram considerados culpados e condenados com penas que variam entre 1 ano e 9 meses e os 15 anos de prisão. A decisão foi conhecida na passada sexta-feira, no Tribunal Judicial de Base, sendo que os suspeitos enfrentavam acusações de associação criminosa, usurpação de funções e corrupção passiva para acto ilícito.

A pena mais pesada aplicada é de 15 anos, tendo o arguido em causa sido considerado culpado da prática de 26 crimes. Já a pena mais leve, de 1 ano e 9 meses, deve-se à prática de dois crimes.

Em Tribunal foi igualmente dado como provado que, com o esquema, os agentes conseguiram obter benefícios de pelo menos 1,83 milhões de patacas.