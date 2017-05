Pedir a Pequim para se fazer ouvir em Macau

Ng Kuok Cheong e Au Kam San continuam a lutar pela implementação do sufrágio universal em Macau. Os deputados pró-democratas aproveitam a vinda do presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Deijiang, ao território para apelar a uma maior democratização do sistema político de Macau e esperam que o apelo ecoe junto do Chefe do Executivo, Chui Sai On.

A visita do presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional não passa incólume junto dos pró-democratas do território e ontem Ng Kuok Cheong e Au Kam San deixaram claro que vão tirar partido da vinda de Zhang Dejiang a Macau para pedir a Pequim que impulsione a democratização do sistema político de Macau. Os deputados vão aproveitar a oportunidade para entregar uma carta ao dirigente na qual fazem um apelo generalizado ao alargamento dos princípios democráticos na RAEM, consubstanciados na adopção do sufrágio directo. O conteúdo da petição que Au e Ng tencionam fazer chegar a Zhang Dejiang foi ontem divulgado em conferência de imprensa pelos deputados.

A carta endereçada ao presidente do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular tem por principal objectivo instar o Governo Central a encorajar o Chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, a permitir a eleição do líder do Governo por sufrágio universal. Ng Kuok Cheong critica a atitude passiva de Chui Sai On que, no seu entender, “parece estar a aguardar alguma mensagem do Governo Central para fazer algo por Macau.” As críticas estendem-se à classe dirigente que, a par de Chui Sai On, “parecem não querer avançar neste assunto para manter o poder e os seus interesses.”

A falta de estímulos por parte de Chui Sai On relativamente à imposição do sufrágio universal é criticada pelos deputados: “Os ventos não se estão a mover, deixando as reformas políticas inalteradas e violando completamente o princípio de desenvolvimento gradual do sistema democrático”, escrevem Ng e Au na petição que tencionam fazer chegar a Zhang Dejiang.

No documento são recordadas as palavras do actual Chefe do Executivo que, em 2014, afirmou contribuir para a “promoção progressiva da democracia em concordância com a Lei Básica.” Contudo, após a reeleição, Chui Sai On mostrou-se “hesitante” em impulsionar quaisquer reformas políticas.

Ng Kuok Cheong afirma querer cumprir a Lei Básica de Macau pelo que defende que “o passo principal deve ser decidido pelo Chefe do Executivo e não pelo Governo Central”, posição reiterada na petição, onde se defende que “o sistema de eleição do Chefe do Executivo deve ser iniciado pelo Chefe do Executivo.”

No texto do documento, os deputados recordam um inquérito à população levado a cabo pela Associação Novo Macau sobre a evolução política no território. Uma boa parte dos inquiridos – 60 por cento – expressaram o desejo de ver implementado o sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo e dois terços defendem que a medida deve ser implementada nas eleições de 2019. O questionário demonstrou ainda que 70 por cento dos interpelados esperam que a eleição por sufrágio universal seja também aplicada à Assembleia Legislativa.

As próximas eleições serão marcadas pela participação de jovens eleitores provenientes das universidades que “têm as suas próprias ideias e vão comentar a classe dirigente mais radicalmente”, diz Ng Kuok Cheong. O deputado apela ao Governo para “parar e tentar oferecer um sistema político mais justo às novas gerações.”

Ng lembrou que os deputados têm um encontro marcado com Zhang Deijiang durante o dia de amanhã, mas, não estando ainda os pormenores ultimados, o deputado não sabe se terá oportunidade de discutir a situação de Macau com Zhang Dejiang ou de apenas entregar a carta.

Ng Kuok Cheong anunciou no mês passado que se iria juntar a Au Kam San numa candidatura independente às eleições de Setembro, distanciando-se desta forma da Associação Novo Macau. O organismo tinha já perdido um dos seus membros fundadores, Au Kam San, em Fevereiro do ano passado.

CVN