O Gabinete do porta-voz do Governo anunciou a intenção de introduzir máquinas multibanco com tecnologia de reconhecimento facial, sobretudo nos casinos e nas zonas em redor. A tecnologia KYC (Know Your Customer) deverá ser introduzida gradualmente e deverá centrar-se nos cartões bancários oriundos da República Popular da China e na rede Union Pay. Os utilizadores de cartões bancários locais e de outras regiões não deverão ser afectados por esta medida, indica um comunicado daquele Gabinete.

