Monte Carlo perde com o C.P.K e luta pela título passa a ser feita a três

Fotografia: Bessa Almeida;

O C.P.K. reentrou ontem na luta pelo título após bater o Monte Carlo pela margem mínima. Por outro lado, o Benfica de Macau passa a ser a equipa em melhor posição para vencer a Liga de Elite e alcançar o ‘tetra’, podendo empatar com os rivais directos nos jogos entre si.

O Monte Carlo foi ontem derrotado pelo Chao Pak Kei pela margem mínima e complicou as contas no que diz respeito a uma possível conquista da Liga de Elite. No confronto entre o 2.º e 3.º classificados, foi o Chao Pak Kei que conseguiu levar a melhor e aproximar-se da luta pelo título. Por outro lado, as contas para o Benfica de Macau ficam mais facilitadas, sendo que as águias triunfaram ontem diante da Selecção de Sub-23 da Associação de Futebol de Macau por 4-0.

Ontem, no primeiro jogo disputado no Estádio de Macau, Vítor Almeida foi o autor do golo que definiu o destino do desafio que colocou frente-a-frente o segundo e o terceiro posicionados da tabela. Apesar do tento ter sido apontado ainda na primeira parte, aos 32 minutos, os canarinhos mostraram-se incapazes de dar a volta aos acontecimentos no tempo restante da partida.

À entrada para a jornada, o Monte Carlo estava a dois pontos do Benfica, com menos um jogo, mas acabou a jornada a cinco. Além disso, os Canarinhos têm agora a companhia do C.P.K. no 2.º lugar, sendo que ambas as equipas têm 30 pontos e um jogo em atraso, em ambos os casos contra os Sub-23.

Já o Benfica derrotou precisamente a formação jovem da Associação de Futebol de Macau, num jogo que os comandados de Henrique Nunes só conseguiram resolver na segunda parte. Carlos Leonel foi o herói da partida ao apontar quatro golos, feito conhecido por “poker” na gíria futebolística.

O avançado das águias inaugurou o marcado aos 55 minutos, tendo apontado os restantes golos aos 63, 68 e 71.

Polícia surpreendida por Lai Chi

No sábado, o Cheng Fung e o Sporting empataram sem golos. Um empate foi o resultado que se registou também no encontro entre a Polícia e o Lai Chi, sendo que neste caso, no final dos 90 minutos o marcador indicava 1-1.

O desfecho foi um tanto ou quanto algo decepcionante para a formação da Polícia, que perante o último classificado perdeu uma oportunidade de se distanciar mais dos Sub-23 e garantir uma margem mais confortável face aos lugares de despromoção.

Contudo as coisas poderia ter sido piores, até porque o Lai Chi esteve mesmo a vencer. Fong Chan Hei foi o autor do golo do lanterna vermelha do Campeonato aos 63 minutos. O tento do empate da equipa da Polícia só acabaria por chegar por volta dos 90 minutos, por intermédio de Leong Chon Kit.

Na sexta-feira, o Ka I levou de vencida o Kei Lun por 1-0. Christopher Nwarou foi o autor do único golo da partida, logo aos 2 minutos. Este foi um encontro nem sempre bem disputado, mas do qual o Kei Lun poderia ter saída com pelo menos um ponto, não tivesse falhado no momento da finalização.

Após 13 jornadas o Benfica de Macau lidera com 35 pontos, seguido por Monte Carlo e C.P.K., que têm 30 pontos. Na luta pela manutenção o Sporting de Macau ocupa o 7.º lugar com 11 pontos, seguido pela Polícia com 9. Nos lugares de descida surge o Lai Chi com 5 pontos e os Sub-23, com 4 pontos, mas menos dois jogos.