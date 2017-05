Mak Soi Kun quer conhecer fundamentos para a proibição de venda de aves vivas

Mak Soi Kun assinalou em interpelação escrita que ainda não foi alcançado um consenso entre o Governo e os representantes dos comerciantes no que diz respeito à importação e comercialização de aves vivas. O deputado questionou se a decisão do Executivo tem base científica, ainda que não tenham sido ainda anunciadas medidas para a substituição de aves vivas por aves congeladas.

Mak Soi Kun quer que o Governo explique a posição tomada com a apresentação de dados científicos, para evitar conflitos sociais, uma vez que nas regiões vizinhas, com maior população, persiste o consumo de aves vivas, ao mesmo tempo que é implementada a comercialização de aves congeladas. O parlamentar pediu ainda que sejam divulgados detalhes relativos ao mecanismo substituição das aves vivas pelas congeladas, dando como exemplo a temperatura, o tempo máximo durante o qual o produto ser armazenado, que garantias vão certificar que as aves congeladas importadas cumpriram um período de quarentena, e ainda como garantir uma efectiva regulação da qualidade e segurança destes produtos.