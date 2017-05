Lucros da Melco duplicaram no primeiro trimestre do ano

Os lucros da Melco Resorts and Entertainment, concessionária de jogo liderada por Lawrence Ho, mais do que duplicaram no primeiro trimestre deste ano, em termos anuais homólogos, anunciou na noite de quinta-feira a empresa.

Num comunicado enviado às redacções, a Melco indicou que os lucros líquidos mais do duplicaram nos primeiros três meses do ano face ao mesmo período do ano passado, ao passar de 39,8 milhões para 113,4 milhões de dólares norte-americanos.

As receitas líquidas subiram cerca de 16 por cento, atingindo 1.277 milhões de dólares entre Janeiro e Março, um resultado que a empresa atribui designadamente às receitas de jogo provenientes do mercado de massas, acrescentou.

O EBITDA ajustado – resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações – atingiu 353,3 milhões de dólares no primeiro trimestre, refletindo um aumento de 42 por cento comparativamente a igual período do ano passado.

A Melco Resorts and Entertainment é liderada por Lawrence Ho, filho do magnata do jogo Stanley Ho. Além de Macau, onde detém quatro propriedades, a Melco, cotada no índice da bolsa de Nova Iorque Nasdaq, opera também nas Filipinas.