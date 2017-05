Liga Chinesa: Shanghai SIPG subiu à segunda posição

O Shanghai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, ascendeu no sábado, provisoriamente, ao segundo lugar do campeonato chinês de futebol, ao vencer em casa o Ghizhou Zhicheng por 3-0. Wang Shenchao, aos 43 minutos, e os brasileiros Hulk, aos 72, e Elkeson, aos 89, de grande penalidade, apontaram os tentos do conjunto de Xangai.

Na classificação, o Shanghai SIPG segue no segundo posto, com 17 pontos, contra 19 do líder Guangzhou Evergrande, treinado por Luiz Felipe Scolari, e 16 do Guangzhou R&F, terceiro, que tem menos um jogo disputado.