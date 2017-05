IAS vai instalar mais casas de banho

O Instituto de Acção Social (IAS) tenciona instalar mais casas de banho públicas destinadas a utentes do sexo feminino nas entidades de serviços sociais sob sua gestão. Lam Pui Seong, directora da Divisão de Assistência Social sob o Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do IAS, adiantou que a proporção de casas de banho para homens e mulheres vai ser de um para três ou de um para dois. A medida será implementada primeiro nos serviços do IAS e depois alargada a outros departamentos do Governo.

