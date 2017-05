G2E Asia junta empresas e especialistas de jogo do território

A 11.ª edição da feira Global Gaming Expo Asia (G2E Asia), que junta anualmente empresas e especialistas do jogo de todo o mundo, vai decorrer de 16 a 18 de Maio, no território.

O certame, que decorre no hotel-casino Venetian, vai ocupar cerca de 12.000 metros quadrados, onde os expositores que participam pela primeira vez nesta feira vão representar quase um terço dos 180 esperados, indicou a organização em comunicado.

Organizado pela empresa Reed Exhibitions Greater China e pela Associação Americana de Jogo, o G2E Asia inclui uma série de conferências e seminários com operadores, especialistas e reguladores da indústria do jogo.

O principal orador da edição deste ano vai ser o vice-presidente do grupo Galaxy Entertainment, Francis Lui. Especialistas da empresa de serviços financeiros Morgan Stanley, das consultoras Union Gaming e PricewaterhouseCoopers, entre outras, vão abordar o mercado de jogo na Ásia, com particular destaque para o Japão.

A lei japonesa que legaliza a abertura de casinos entrou em vigor no final do ano passado.

O programa dos três dias inclui uma mesa-redonda sobre o mercado de jogo de massas, com a participação do presidente da Sands China, Wilfred Wong, e uma apresentação sobre as operações de ‘resorts’ integrados e ‘marketing’ pelo director de Inspeção e Coordenação de Jogos de Macau, Paulo Martins Chan.

Um painel sobre ‘iGaming’ na Ásia, um fórum de tecnologia e outro sobre lotarias estão também previstos durante o certame.

Na edição anterior, o G2E Asia registou um número recorde de 10.984 visitantes, procedentes de 83 países e regiões.

Macau é a capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.