Eurico de Jesus soma um 8.º e um 9.º lugar na Malásia

Eurico de Jesus alcançou um 8.º e um nono 9.º lugares nas corridas disputadas no fim-de-semana a contar para a Taça Sprint da Asian Le Mans Series. Em Sepang, na Malásia, o piloto macaense fez dupla com o malaio Wong Kian Kuan, ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup, inscrito pela equipa PAS Macau Racing.

A formação local ficou sempre atrás da outra concorrente da categoria GT Cup, a formação Team NZ, que foi 7.ª e 8.ª. Porém na segunda corrida os dois carros terminaram separados por menos de um segundo.

“Foi uma experiência muito boa e proporcionou-nos uma luta muito renhida”, disse Eurico de Jesus, no final da corrida, ao PONTO FINAL.

As corridas de Le Mans Series envolvem carros de diferentes categorias, com a classe GT Cup a ter as viaturas menos potentes. Na geral a dupla de pilotos William Lok e Davide Rizzo, de Hong Kong, venceram as duas provas, ao volante de um Ligier JSP3, que faz parte da categoria LMP3. Esta é a categoria mais veloz e em condições normais apenas estes carros podem aspirar à vitória em termos gerais.