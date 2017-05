Empresários exigem 100 milhões de patacas à administração do Hotel Palácio Imperial Beijing

Mais de 20 representantes e empresários do ramo turístico fizeram saber, na sexta-feira, que vão avançar para tribunal, para reclamar o pagamento de uma verba que ronda os 100 milhões de patacas por parte do Hotel Palácio Imperial Beijing.

De acordo com a Rádio Macau, o valor refere-se a contratos estabelecidos previamente. A estação cita a Ou Mun Tin Toi, a emissora pública em língua chinesa, para referir que o porta-voz do grupo alegou fraude deliberada por parte do hotel e que os empresários em causa apenas estão a olhar pelos seus interesses. O Hotel Palácio Imperial Beijing está encerrado para obras de reestruturação desde Julho de 2016, há já quase um ano, por ordem da Direcção dos Serviços de Turismo, que alegou falta de condições de segurança. Aquando do seu encerramento, foram dados seis meses à administração do complexo hoteleiro, localizado na Taipa, para que esta cumprisse com intervenções consideradas urgentes e cruciais, o que não chegou a acontecer.