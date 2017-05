Emmanuel Macron vence em Macau com abstenção superior a 50 por cento

Emmanuel Macron alcançou ontem uma vitória expressiva entre os 66 eleitores franceses, residentes em Macau, que se deslocaram às urnas para a segunda volta das eleições presidenciais francesas. O candidato centrista conquistou 42 votos, enquanto Marine Le Pen, líder da Frente Nacional, não foi além dos 17. Naquele que foi o primeiro escrutínio em que a comunidade francesa foi autorizada a votar em Macau – numa assembleia de voto montada para o efeito na Alliance Française – registaram-se ainda seis votos em branco e um voto nulo. O presidente da principal instituição francófona no território mostrou-se desiludido com uma afluência que não atingiu os 50 por cento, num universo de 138 cidadãos recenseados, mas acredita tratar-se de um reflexo da desilusão com o sistema, que também se verifica em França.

Xavier Garnier disse não estar surpreendido com o resultado obtido em Macau, mas assinalou o acréscimo de votação em Marine Le Pen, que na primeira volta tinha conquistado 11 votos: “Fico um pouco surpreendido, mas talvez seja porque entre as duas voltas houve uma discussão entre ela e um outro candidato, Dupont-Aignan, da direita. Supomos que quem votou em Dupont-Aignan na primeira volta, votou agora em Le Pen. A surpresa foi há duas semanas, quando vimos que 11 pessoas votaram em Marine Le Pen, desta vez esperávamos mais ou menos o mesmo”, admitiu.

À imagem do que aconteceu na primeira volta, em que também 66 eleitores foram às urnas, o presidente da Alliance Française de Macau, evocou de novo o descontentamento e assumiu que esperava uma maior afluência: “Esperávamos pelo menos 50 por cento, 69 votantes. No total, são 138 pessoas registadas, portanto é um pouco desapontante que só tenhamos tido 66, o mesmo que na primeira volta. Mas todas as pessoas que vieram hoje [ontem] estavam muito contentes por terem esta oportunidade de votar em Macau, caso contrário teriam que ir a Hong Kong”, ressaltou Garnier. “Algumas se calhar não teriam votado, mas como foi organizado em Macau. Porque as 66 pessoas da segunda volta não são as mesmas da primeira volta. Algumas pessoas da primeira volta não vieram para a segunda, e também tivemos novas pessoas a vir”, notou ainda o presidente da Alliance Française.

E a que ficou a dever-se a elevada abstenção em Macau? “Acho que é o mesmo em França, também temos uma grande percentagem de pessoas que já não acreditam no sistema e já não querem votar”, considerou.

À hora de fecho desta edição, ainda não era conhecido o resultado das eleições em França, mas a convicção de Garnier era inabalável: “Macron vai ganhar, Macron vai ser Presidente, não tenho dúvidas sobre isto”. Contudo, vira-se hoje uma nova página: “Ele teve muita sorte até agora. Penso que os problemas para ele vão começar amanhã [hoje]. Porque agora ele tem que criar um novo Governo e juntar todos os partidos da esquerda e da direita. Isto é uma segunda ronda, mas não é a última ronda”, assinalou o presidente da Alliance Française. S.G.