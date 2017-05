Controlo de tráfego na Rua de D. Belchior Carneiro elogiado por moradores

O presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Sam Pa Mun de Macau, Lau Sio Lon, elogiou as medidas de controlo dos autocarros turísticos implementadas pelo Governo na Rua de D. Belchior Carneiro. Ao fim de três meses, Lau Sio Lon nota que o trânsito circula com maior fluência e que os incómodos para os residentes da zona são menores. As melhorias foram notadas especialmente durante o período dos feriados do Dia do Trabalhador, um sinal para o dirigente de que as medidas adoptadas mostraram ser eficientes.

Lau Siu Lon referiu-se ainda aos trabalhos de reparação do edifício Wa Keong que terminaram em Dezembro, depois do acidente registado com um autocarro turístico em Agosto do ano passado. Antes do Ano Novo Chinês, todos os residentes puderam regressar aos seus apartamentos, disse o dirigente.