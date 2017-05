China e Japão discutem reforço da cooperação financeira

Os ministros das Finanças das China e do Japão trocaram no fim-de-semana opiniões relativamente ao aprofundamento das relações económicas no âmbito da 6.a edição da Cimeira de Finanças China-Japão.

Xiao Jie, Ministro da Fazenda da República Popular da China, e Taro Aso, Ministro das Finanças japonês, presidiram a um encontro em que marcaram presença dezenas de altos funcionários dos bancos centrais de ambos os países. Os dois responsáveis louvaram a disponibilidade para o diálogo dos respectivos países.