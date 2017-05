Casa de Portugal goleia e está a um ponto dos lugares de promoção

A Casa de Portugal venceu ontem a formação do T.K.K.L. por 6-2 no campo da Universidade de Ciência e Tecnologia e está a um ponto dos lugares que garantem a promoção à Liga de Elite.

A formação de matriz portuguesa soma 18 pontos e está a um do Chong Wa, que tem 19, depois de ter empatado na sexta-feira com o Cheac Lun a três bolas. Na liderança está o H.S. com 21 pontos, sendo que seu o encontro desta jornada, diante dos Serviços de Alfândega, foi adiado.

Ontem, no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia, Alejandro Velasco e Mostapha foram os homens em destaque do lado da formação orientada por Pelé.

O primeiro golo do desafio foi marcado por Mostapha aos 21 minutos, mas o empate chegou aos 42 por intermédio de Chiang. Após o 1-1, Velasco (45’) e novamente Mostapha (45+1’) dilataram a vantagem para 3-1.

No recomeço, Mostapha chegou ao hat-trick (47’), assim como Alejandro Velasco (74’ e 76’). Do outro lado Chiang bisou (71’), quando o marcador indicava 4-1.

A formação do Consulado de Portugal, por sua vez, empatou a um golo, também no campo da Universidade de Ciência e Tecnologia, diante do Tim Iec. Equipa que ocupava à entrada da jornada o 3.º lugar da tabela classificativa.

Embora a formação capitaneada pelo cônsul Vítor Sereno não tenha tido uma das actuações mais inspiradas, o adversário também não esteve muito melhor. Contudo, aos 29 minutos, na única desatenção defensiva da formação do Consulado, o Tim Iec colocou-se na frente do marcador. O autor do golo foi Cheang Chon Kit.

Com dificuldades em criar situações de perigo, foi apenas aos 79 minutos que o Consulado de Portugal conseguiu reagir à desvantagem. Nessa altura chegou o momento alto do jogo. Nuno Sampaio Nunes fez um grande passe para o colega Paulo Ferreira, que fora da área faz um chapéu impressionante ao guardião adversário.

O Consulado ocupa assim o 8.º lugar, a três pontos da promoção, distância que também tem para os lugares de despromoção.