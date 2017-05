Carlos Morais José representa Macau no festival literário Morabeza

A qualidade do último romance “O Arquivo das Confissões – Bernardo Vasques e a Inveja”, o trajecto do autor e a sua obra foram decisivos na escolha do escritor Carlos Morais José para representar Macau na edição inaugural do festival literário Morabeza, adiantou a direcção do Festival Literário de Macau – Rota das letras. A participação do autor no certame dá continuidade à parceria iniciada em Março, que prevê um intercâmbio de autores entre os dois eventos literários.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O escritor Carlos Morais José é o autor que vai representar Macau na edição inaugural do Morabeza – Festival Literário de Cabo Verde, que se realiza na capital cabo-verdiana, Cidade da Praia, entre 30 de Outubro e 5 de Novembro.

A informação foi avançada ontem ao PONTO FINAL pelo próprio autor: “Recebi o convite e aceitei, para mim é uma honra”, afirmou Carlos Morais José.

O nome de Carlos Morais José foi sugerido aos organizadores do Morabeza pelo Festival Literário de Macau – Rota das Letras, que dá assim continuidade ao protocolo estabelecido entre as duas entidades, que visa criar um intercâmbio de autores entre os dois eventos – com a vinda de autores cabo-verdianos ao festival de Macau e a ida de escritores da RAEM ao evento literário cabo-verdiano.

O autor foi escolhido “pela qualidade do último romance” – “O Arquivo das Confissões – Bernardo Vasques e a Inveja” – “pelo seu trajecto e pela sua obra”, disse Ricardo Pinto, director do Festival Literário de Macau – Rota das Letras.

Ricardo Pinto explicou que coube ao Festival Literário de Macau sugerir a presença de um autor do território no festival literário cabo-verdiano, tendo sido solicitado pela organização do Morabeza que fosse privilegiado um autor que se expressasse em português. Este foi um requisito imposto porque o festival em Cabo Verde, nesta primeira edição, não tem prevista tradução.

Carlos Morais José, em todo o caso, apresentou-se sempre como um “candidato fortíssimo”, independentemente deste requisito que impunha que a escolha recaísse sobre um autor que falasse português, acrescentou Ricardo Pinto.

“O Arquivo das Confissões – Bernardo Vasques e a Inveja” é a obra mais recente do autor, lançada em Lisboa em Outubro do ano passado. Em Fevereiro deste ano, Carlos Morais José foi convidado a participar no festival literário “Correntes d’Escrita”, tendo sido o primeiro autor de Macau que alguma vez se fez representar naquele evento, que se realiza desde 2000 na Póvoa do Varzim. O também jornalista, director do jornal Hoje Macau e fundador da editora Livros do Meio, é autor de obras como “Anastasis” (2013) e “Macau – O Livro dos Nomes” (2010), entre outras. Em 2015 lançou o projecto literário Órphão para assinalar o centenário da revista Orpheu.

Ricardo Pinto acredita que em futuras edições do Morabeza não vai haver dificuldade em levar outros autores de Macau que se expressem noutras línguas.

No acordo de colaboração entre os dois eventos literários, ficou estabelecido que cada parte sugere à outra o autor convidado a participar no evento: “Isso implica uma partilha das despesas, neste caso vamos apoiar a ida de Carlos Morais José a Cabo Verde”, esclareceu o director da Rota das Letras.

A primeira vez que o protocolo de intercâmbio entre os dois eventos literários foi posto em prática permitiu a vinda a Macau de Abraão Vicente, escritor e actual Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, que esteve em Março em Macau para participar na 6ª edição da Rota das Letras.