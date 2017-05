Carlos Morais José aborda Camilo Pessanha na USJ

“Camilo Pessanha: Um resto de batel” é o tema que o escritor e jornalista Carlos Morais José vai desenvolver hoje numa conferência que se realiza entre as 19h e as 20h30 na Universidade de São José (USJ). A palestra integra-se no curso de mestrado em Estudos de Lusófonos de Literatura da Faculdade de Humanidades da USJ.

Carlos Morais José vai falar – em português – sobre a obra poética e “a concepção do mundo de Pessanha”, disse o escritor ao PONTO FINAL.

A reflexão tem como ponto de partida um verso do poeta: “quem me dera ter um resto de batel para não me afundar na treva imensa”, ou “quem me dera ter os restos de um barco, para não me afundar na imensa escuridão “, que “espelha a dor metafísica de Camilo Pessanha ao dar por si num universo sem deus e entregue a uma vida não glorificada por um destino”.

Explica Carlos Morais José: “Como alguém que deseja aquilo que sabe que não existe, aquele tal resto de barco, um bocado de madeira a que se pudesse agarrar para não se afundar, estamos perante uma concepção do universo frio, indiferente, gelado, em que não há deus nem destino”. O escritor vai “falar dessa dor metafísica, que provoca no poeta a ausência de tudo”, explicou ao PONTO FINAL escritor.

Este “fingimento doloroso” do poeta é um tema que Carlos Morais José abordou antes e desenvolveu num texto sobre Camilo Pessanha, publicado na revista literária Órphão, lançada em 2015. É neste mesmo texto que o escritor e jornalista volta a pegar para desenvolver o tema da palestra. O texto intitula-se “A dor que deveras sente” – verso retirado do poema de Fernando Pessoa, “Autopsicografia”.

Segundo o escritor, jornalista e editor, a curta obra de Pessanha emana “uma intensa reflexão filosófica, na qual se imiscui a sabedoria oriental”, que desempenha o papel “entorpecente, de leve bálsamo, ainda assim capaz de mitigar uma dor incurável”. Contudo, “esse resto de batel, permanecerá ou não fizesse ele parte do seu húmus natal, onde se alimentam as raízes da sua poesia”, diz o escritor Carlos Morais José sobre a obra do poeta.