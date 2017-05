Canonização de videntes de Fátima é presente para Portugal

O antigo Superior da Companhia de Jesus em Macau e colunista do PONTO FINAL, Luís Sequeira, sustenta que a canonização de Jacinta e Francisco, e a ida do papa Francisco a Fátima são “um grande presente” para os portugueses.

“Este ano temos o grande presente que é o papa ir a Fátima e a canonização dos dois cachopos”, diz o padre em entrevista à Lusa.

O jesuíta admite “um gosto enorme” que o Vaticano tenha reconhecido a “virtude” das crianças portuguesas. “A escolha a gente não entende bem porquê, mas Deus tem os seus caminhos”, comenta.

Luís Sequeira destaca também a importância da origem humilde dos videntes: “O nosso país está cheio de gente do campo. Diz-se, ‘É da província, é pastor, é isto ou aquilo’. Mas em termos de Deus e de santidade, não são os peneirentos que os recebem, não são os convencidos, os que têm dinheiro, não são os políticos”, aponta.

Na residência dos jesuítas, junto à Igreja de Santo Agostinho, onde falou com a Lusa, há uma capela com um mural especial, da autoria de um artista mexicano: Jesus Cristo de braços abertos, dividindo uma paisagem em que de um lado se vê Macau – identificado pela Fortaleza do Monte e Ruínas de São Paulo – e do outro a China, com o Templo Celestial e a Cidade Proibida). Jesus olha para o lado de Macau e toca com a sua mão noutra mão gigante, a de Deus, que paira sobre a cidade: “É para ajudar a perceber que acreditamos que um dia o Senhor fará com que seja só uma Igreja e Cristo seja mais reconhecido”, explica.

Apesar de o papa Francisco ter manifestado vontade de se aproximar da República Popular da China, Sequeira vê longínqua a possibilidade de uma visita a Macau: “Assim imediatamente não vejo. O povo chinês vai sempre devagar, têm de estar muito seguros. Não esquecer que esta é uma problemática muito séria na China Continental, que ainda tem a ideologia marxista por trás e sobretudo o regime do Partido [Comunista]”, remata.

O papa Francisco visita a 12 e 13 de Maio Fátima, santuário onde presidirá à canonização de Francisco e Jacinta Marto, dois pastores que foram uma peça central nas aparições marianas da Cova da Iria, que aconteceram exactamente há cem anos.