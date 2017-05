Banco Luso Internacional envolvido em transacção controversa ligada a Taiwan

O Banco Luso Internacional está no meio da última tempestade política a abater-se sobre Taiwan, num caso que envolve o Governo liderado pela Presidente Tsai Ing-Wen e a compra de material para seis navios militares caça-minas. O caso recebeu atenção mediática na imprensa da Ilha Formosa.

De acordo com a revelação da deputada Ma Wen-Chun, do Partido Nacionalista – também conhecido como Kuomintang – o Governo autorizou a compra de material militar por parte da empresa de Taiwan Ching Fu Shipbuilding Co. no valor de 3,1 milhões de dólares norte-americanos. Contudo o pagamento pelo material para os navios caça-minas foi feito através do Banco Luso Internacional a uma empresa de Macau com a denominação Ocean Kirin Limited.

A natureza da transacção levanta dúvidas porque Wei-Jyh Chen surge como vice-director executivo da empresa pagante, a Ching Fu, mas também como presidente da empresa de Macau, a Ocean Kirin. Além disso, as empresas que forneçam material militar ao Governo de Taiwan estão impedidas por lei de fazer negócios com companhias da República Popular da China, incluindo Macau e Hong Kong.

Depois da alegada transferência ter sido tornada pública, a Ching Fu negou que o dinheiro transferido estivesse ligado à compra de material militar. Já a Autoridade Monetária de Macau apelou, em comunicado, para que os bancos do Território cumpras as “normas relacionadas com o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo”.