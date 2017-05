Autoridade Monetária dá carta branca à venda do Novo Banco Ásia

A Autoridade Monetária e Cambial de Macau deu luz verde à venda do Novo Banco Ásia, noticiou na sexta-feira a Rádio Macau. A decisão terá sido comunicada ao comprador, o grupo Well Link, numa reunião que decorreu recentemente no território. A empresa de Hong Kong apresentou uma proposta de 175 milhões de euros para adquirir a instituição bancária. O negócio está, no entanto, dependente de algumas condições, a mais notória das quais é o aumento do capital social do antigo Banco Espírito Santo do Oriente. O Novo Banco deverá manter uma pequena participação no capital do Novo Banco Ásia.

