Associação pede a Zhang Dejiang que abra as portas à Lei Sindical

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Deijiang, inicia hoje uma visita de três dias ao território. Na véspera da deslocação do responsável chinês, a Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo entregou uma petição onde exigia uma maior preocupação em relação à Lei Sindical.

Elisa Gao

A Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo entregou este domingo, na sede do Governo, uma petição endereçada a Zhang Deijiang, presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, em que pede ao responsável político um maior interesse por parte de Pequim relativamente à formulação da Lei Sindical do território.

Zhang Deijiang inicia hoje uma visita de três dias à RAEM. Cloee Chao, presidente da associação, explicou ontem em conferência de imprensa as exigências feitas na petição ao presidente do Comité Permanente da APN. O grupo quer que Pequim se mantenha atenta ao processo legislativo relativo à Lei Sindical, que foi já vetada por oito vezes na Assembleia Legislativa, tendo a última sido em Novembro de 2016, quando 12 deputados votaram a favor e 15 votaram contra uma proposta endereçada por vários deputados.

A Associação é um dos organismos que dão voz aos trabalhadores da indústria do jogo e tem ajudado aqueles que vêm os seus direitos negados, lembrou ontem Cloee Chao em declarações aos jornalistas: “Normalmente nós apenas conseguimos protestar ou reunir quando queremos expressar as nossas exigências, que são, muitas vezes, vistas de forma agressiva pelo público. Isto deve-se à falta de uma Lei Sindical. Nós não temos direito a contratos colectivos nem o direito à greve” disse Cloee Chao.

Na petição que ontem entregaram na sede do Governo, os responsáveis pela Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo diz estar bastante limitada no que diz respeito à protecção dos direitos dos funcionários do principal sector económico do território num ambiente legal e harmonioso, enquanto leva em consideração os benefícios sociais e os apelos legítimos dos empregados. Os direitos a que a associação se refere incluem a ocupação segura dos representantes dos sindicatos, a segurança dos recursos dos sindicatos, contratos colectivos, direito a agências de trabalhadores em disputas laborais e o direito à greve: “Se nós tivermos a Lei Sindical, nós temos o direito de nos sentarmos à mesa com o patronato e assim não temos de lutar pelos nossos direitos sem qualquer garantia. Nós exigimos a criação de uma lei sindical adaptada à realidade de Macau, porque o lado do patronato é forte e o lado dos trabalhadores é fraco” disse a presidente.

Há dois dias, o deputado Ng Kuok Cheong submeteu uma interpelação escrita à Assembleia Legislativa em que pede ao Governo que faça um ponto de situação relativamente à evolução do processo da Lei Sindical. Na missiva, o parlamentar pró-democrata pergunta ao Chefe do Executivo se o Governo está disponível para levar a cabo uma consulta pública sobre a formulação da Lei Sindical ainda durante o seu mandato.