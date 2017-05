Associação local promove Fórum de Medicina Chinesa e disponibiliza consultas gratuitas

A medicina chinesa dá o mote a fórum que inclui na programação um conjunto de palestras proferidas por especialistas e académicos da República Popular da China, de Hong Kong e de Taiwan. A organização do Fórum de Medicina Chinesa, agendado para o dia 21, é da responsabilidade da Associação dos Voluntários de Medicina Chinesa de Macau que, antes das intervenções, vão disponibilizar tratamentos médicos gratuitos à população.

A iniciativa arranca às 9h com consultas abertas que se prolongam até às 11h, na zona de lazer contígua aos Edifícios Wang Hi e Wang Kin. Depois, entre as 14h e as 18h30, o fórum terá lugar no Centro de Saúde da Areia Preta. Do programa da iniciativa fazem parte seis palestras subordinados a questões como os “12 actos de Yijin Jing” – um manual que apresenta um conjunto de séries de exercícios de coordenação respiratória –, “Falência Ovárica Prematura (FOP) e a estratégia de acupunctura”, “arte da caligrafia e Qigong” e “terapia musical com Guqin” (um instrumento musical chinês).