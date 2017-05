APOMAC: Reivindicações antigas na celebração dos 16 anos

A Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) assinalou no sábado 16 anos de existência. O presidente da instituição – que congrega cerca de mil associados – reiterou ontem ao PONTO FINAL reivindicações a que dá voz há vários anos. A ampliação das instalações da sede, o aumento da Pensão para Idosos ou a alteração dos requisitos para a atribuição de habitação social e económica figuram entre as preocupações de Francisco Manhão. Mas também a actualização do valor dos subsídios de Sobrevivência e de Sangue.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

As reivindicações arrastam-se há já alguns anos, e são repetidas pelo presidente da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC), numa altura em que o organismo assinala 16 anos. Francisco Manhão insiste na necessidade de ampliar as instalações da sede com o propósito de facultar novos serviços aos associados, bem como em ver a Pensão para Idosos aumentada para as quatro mil patacas. Mas não é tudo. O responsável da APOMAC quer ainda que sejam alterados os requisitos para a atribuição de habitação social e económica, colocando em vantagem os naturais e residentes permanentes de Macau. Manhão pede também uma actualização do modo de cálculo para a concessão das pensões de Sobrevivência e de Sangue e sugere que os terrenos revertidos pelo Governo se destinem à construção de habitação pública para aposentados e funcionários públicos.

“As nossas necessidades já vêm de há uns anos atrás. Penso que a concessão de mais espaço para nós seria importante, porque gostaríamos de poder oferecer mais serviços aos nossos associados, e ao mesmo tempo para voltar a admitir mais associados”, começou por assinalar ontem Francisco Manhão ao PONTO FINAL, um dia depois da APOMAC ter celebrado os seus 16 anos na Doca dos Pescadores, com um jantar a que compareceram mais de 500 associados e convidados.

“Também gostaríamos que a Pensão para Idosos fosse actualizada para 4000 patacas, dada a carestia de vida que se encontra em Macau. Uma terceira questão é o concurso para casas económicas e sociais, porque nós, os naturais de Macau e portadores de BIR de residente permanente, estamos sempre em desvantagem com os novos imigrantes. Da forma como está feito, nós estamos numa grande desvantagem em relação aos salários que eles auferem. Os nossos salários são superiores aos deles e, portanto, não vemos possibilidades de conseguir uma habitação social”, alega Francisco Manhão. O presidente da APOMAC sugere por isso que, “na formula de cálculo, a primeira condição fosse ser natural de Macau e residente permanente, e que as listas dos concursos não fossem eternas, devia ser mediante cada concurso”.

Entende o responsável ser também necessária a construção de habitação pública em exclusivo para aposentados e funcionários públicos: “Porque os preços das casas hoje em dia em Macau são insuportáveis para um funcionário público. O Governo já recuperou vários lotes, eu penso que podiam ser aproveitados esses lotes para construção de habitações para funcionários públicos e para os aposentados”, explica.

Manhão defende ainda a alteração do cálculo para a concessão das pensões de Sobrevivência e de Sangue: “Isto tem que ser actualizado, penso que não o é há mais de 50 anos. É de 50 por cento do salário ou da pensão do cônjuge. O cônjuge se se aposentar e vier a falecer, o viúvo ou viúva só recebe 50 por cento. Com a carestia de vida de hoje, esses 50 por cento é pouco, propusemos que suba para 80 por cento [nas duas pensões]”. Ou seja, na Pensão de Sobrevivência, o cônjuge viúvo “recebe 50 por cento da Pensão de Aposentação” daquele que faleceu. Já na Pensão de Sangue, “é quando o funcionário no activo faleceu ou aconteceu-lhe qualquer coisa, então a viúva ou viúvo tem direito a 50 por cento do salário dele”, explica o responsável máximo da APOMAC, assumindo que os cinco tópicos atrás elencados, e referidos no discurso que proferiu no sábado, na celebração do 16º aniversário, “são os assuntos mais frequentes e mais preocupantes para os associados”.

Questionado sobre novos projectos ou actividades a implementar na instituição, Francisco Manhão remeteu novamente para o que diz ser a necessária ampliação das instalações: “Se o Governo nos ceder mais um piso, nós poderemos oferecer mais serviços aos nossos associados, serviços médicos. Estamos a pensar ter aqui um mestre de medicina tradicional chinesa, porque a maioria dos nossos associados é de etnia chinesa. E talvez um serviço dentário, o custo lá fora pesa muito aos nossos associados”, assinala Manhão. Tratando-se de um pedido há anos reiterado junto de diferentes membros do Governo, o presidente da APOMAC garante continuar sem resposta: “Da parte deles todos. A gente só tem é que ter paciência chinesa, mais nada”, desabafa o responsável.