André Couto com época dividida entre a China e o Japão

André Couto vai dividir-se entre a República Popular da China e o Japão no decorrer da presente temporada desportiva. De acordo com a Rádio Macau, o piloto local entra em acção já no próximo fim-de-semana, no traçado de Pequim, após ter assinado com a equipa Spirit Z.

“O desporto motorizado na China está a crescer. Acho que é importante estar nesta altura de crescimento. Vou correr numa equipa que é a Spirit Z. É uma equipa que usa um Nissan GTR da Nismo, um carro a que estou bastante habituado”, afirmou o piloto de 40 anos, à emissora.

Sobre esta competição, André Couto mostrou-se entusiasmado, apesar das regras serem diferentes da categoria no Japão. Em causa está o facto das equipas serem obrigadas a que pelo menos um dos pilotos não seja profissional, ou seja os chamados gentlemen drivers.

Já o regresso ao Japão, vai decorrer este ano de forma esporádica, tendo o piloto planeado correr em três fins-de-semana, com o primeiro – o de 20 e 21 de Maio – a estar agendado ainda para este mês: “Vou estar numa equipa nova [D’Station], onde nunca corri. O carro é novo, um Porsche, que, este ano, está bastante bom. Espero ter uma boa época nos dois sítios”, explicou.