“AIPIM à Conversa”: Eric Wishart fala sobre os desafios actuais do jornalismo global

Na próxima sexta-feira, 12 de Maio, o Clube Militar recebe Eric Wishart, presidente do Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (FCCHK, a partir da designação em língua inglesa), para uma palestra na qual serão abordadas questões relacionadas com o jornalismo e a produção de conteúdos noticiosos. “News Judgement, Fact-Checking and Fake News” (Avaliação de noticiabilidade, verificação de factos e notícias falsas) insere-se na série de actividades deignada “AIPIM à Conversa”, organizada pela Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM). O certame tem o início pelas 18h30.

“O tema em si é um tema que tem sido alvo de um debate alargado a nível global relativamente à questão de toda esta emergência das chamadas notícias falsas e dos desafios que isto coloca aos processos de verificação e de avaliação de noticiabilidade, num contexto cada vez mais exigente e num contexto, aliás, como foi caracterizado, de pós-verdade”, explicou ao PONTO FINAL José Carlos Matias, presidente da AIPIM.

A convite endereçado a Eric Wishart teve como fundamentos não só “o cargo e a função que ocupa e desempenha” na FCCHK, mas também à “carreira extensa” de Wishart ligada à Agência France-Presse (AFP). Acrescenta-se o facto de estar ligado ao ensino, nomeadamente à área de formação de profissionais da imprensa, indicou o dirigente da associação local.

“Sob estes prismas todos, achámos que era uma boa ideia termos este convidado para poder vir aqui falar e contribuir para um debate num espaço público. É um dos nossos [AIPIM] objectivos, desempenharmos aqui um papel e trazermos também temas globais ligados ao exercício do jornalismo para serem alvo de reflexão aqui em Macau”, apontou José Carlos Matias.

A palestra dirige-se à comunidade em geral, uma vez que o tema justifica um debate amplo e aberto, considera o dirigente: “Nós olhamos para estas questões como questões que não dizem respeito apenas aos jornalistas. Quem nos lê, as pessoas para quem nós trabalhamos – o público ou os públicos – é importante que seja uma parte importante e activa deste debate, até porque há muita necessidade de fortalecer a literacia relacionada com os meios de comunicação social não só na perspectiva de quem produz os conteúdos jornalísticos, os jornalistas, mas também de quem lê, da perspectiva do cidadão.” J.F.