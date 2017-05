Vencedor do Prémio Literário UCCLA será conhecido no domingo  

A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) irá anunciar este domingo o vencedor da 2ª edição do Prémio Literário UCCLA: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. O anúncio decorre no mesmo dia em que encerra a exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01”, patente na sede da organização em Lisboa. A acompanhar os eventos, irá decorrer ainda um recital de poesia cabo-verdiana pelo Grupo de Francisco Fragoso, pseudónimo de Kwame Kondé, artista representado na exposição.

A exposição reúne trabalhos de 63 artistas oriundos de África, da Península Ibérica e da América do Sul e tem curadoria de Carlos Cabral Neves. Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Mário Cesariny e Eduardo Nery são apenas alguns dos artistas cujas obras podem ser admiradas até domingo. São três os núcleos que constituem a mostra: “Autoritarismo, Ditames e Resistência”, “O Dealbar das Democracias” e “Presente Futuro”.

A segunda edição do prémio literário contou com mais de 500 mil participações oriundas não só de países lusófonos mas também de Inglaterra, Holanda, Espanha, Argentina e Estados Unidos da América. O concurso pretende estimular a produção de obras literárias junto de novos escritores sem nenhuma obra publicada.

João Nuno Azambuja foi o vencedor da primeira edição do prémio literário com a obra “Era Uma Vez um Homem”. O escritor foi convidado deste ano do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, onde falou sobre o seu primeiro livro.