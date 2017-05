Voto antecipado na Coreia do Sul: Eleitores sul-coreanos recebem os seus boletins numa assembleia de voto em Seul, Coreia do Sul, ontem, 4 de Maio. Os dois dias de votação antecipada, para aqueles que não podem votar no dia da eleição começou ontem. A Coreia do Sul vai realizar eleições presidencias a 9 de Maio para substituir a ex-presidente Park Geun-hye, que foi destituída do cargo a 10 de Março devido a um escândalo de corrupção e alegado abuso de poder. EPA / JEON HEON-KYUN

