Um mês dedicado às famílias para aproximar gerações

A partir do próximo domingo, o Instituto de Acção Social (IAS) promove uma série de actividades no âmbito do “Mês da Família Feliz”. O objectivo da iniciativa, organizada desde há seis anos, é incentivar uma boa comunicação entre pais e filhos e dar a conhecer os serviços disponibilizados pelo Governo em casos de problemas familiares.

Joana Figueira

Estreitar a relação entre pais e filhos e sensibilizar a comunidade com o intuito de prevenir os problemas familiares. É este o objectivo que o Instituto de Acção Social (IAS) pretende alcançar com a realização de uma série de actividades que decorrerão, este mês, em seis zonas da cidade. A iniciativa assinala o Dia Internacional da Família, celebrado a 15 de Maio e decretado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993, e propõe-se dar a conhecer à população o conjunto de serviços disponibilizados para prevenir ou ultrapassar problemas que possam ocorrer no seio familiar. Na conferência de imprensa em que o “Mês da Família Feliz” foi apresentado, Tang Yuk Wa, chefe do departamento dos Serviços Familiares e Comunitários do IAS, destacou o crescente número de casos de denúncias de violência doméstica: “Nós preparámos actividades para a prevenção e, por isso, vamos realizar actividades de sensibilização para prevenir os problemas. Esperamos que possa haver uma melhor comunicação entre as instituições [que prestam serviços de apoio familiar] e os residentes. Também esperamos que as instituições de cada zona possam ajudar a identificar os problemas que os residentes têm”, explicou Tang Yuk Wa.

A iniciativa do Instituto de Acção Social materializou-se pela primeira vez há seis anos “para ajudar as famílias” e porque os trabalhos de prevenção assumem uma elevada importância no contexto social do território, afirmou o dirigente. Tang acrescentou que os serviços de prevenção disponibilizados pelo IAS foram criados à semelhança dos que já eram providenciados pelos Serviços de Saúde.

Com o “Mês da Família Feliz”, assumiu Tang Yuk Wa, “queremos divulgar os serviços de prevenção básica; assim, os residentes podem conhecer bem quais são os tipos de serviços que têm à sua disposição e quando sentirem necessidade podem ir às instituições apropriadas procurar apoio.”

As diferentes actividades espalham-se por seis zonas de Macau, cinco das quais são servidas por Centros de Acção Social. O programa de actividades arranca no próximo Domingo às 14h, na Praça da Amizade, uma área caracterizada pelo número elevado de residentes idosos. Uma semana depois, a 13 de Maio, a Zona de Lazer dos edifícios “Van Hoi” e “Van Kin”, na Ilha Verde, acolhe um desfile, a partir das 14h30.

Já o dia 14 é marcado por actividades em duas zonas da cidade: na Zona da Taipa, a partir das 14h30, há um certame dirigido a famílias junto ao Jardim Cidade das Flores e na Zona de Tamagnini Barbosa, com início às 15h no Jardim Municipal Dr. Sun Yat Sen (Canal dos Patos), realiza-se a “excursão das famílias saudáveis”.

Depois, na Zona Central, no dia 21 de Maio e também às 15h, realiza-se o “carnaval sobre crianças testemunhas de violência doméstica” na Rotunda de Carlos da Maia. Segundo Tang Yuk Wan, a actividade justifica-se devido ao crescente número de denúncias de casos de violência doméstica, desde a entrada em vigor da “Lei de prevenção e combate à violência doméstica” em Outubro passado: “Temos muitos casos de violência doméstica. Agora, estamos a realizar actividades de divulgação. Prestamos muita atenção às vítimas e esperamos que, através destas actividades, as pessoas possam procurar apoio junto das instituições, que encaminharão os casos para o IAS que, por sua vez, fará o acompanhamento”, indicou o chefe do departamento dos Serviços Familiares e Comunitários do IAS.

Já as celebrações em Coloane – mais precisamente em Seac Pai Van – realizam-se apenas em Junho, no dia 17, no entanto o horário está ainda por confirmar. No total, Tang Yuk Wa prevê a participação de mais de dez mil residentes no programa de actividades ontem dado a conhecer.