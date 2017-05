Transpor para o palco a tensão do corpo que dança na rua

“Hu(r)mano”, de Marco da Silva Ferreira, chega a Macau depois de, nos últimos três anos, ter cumprido uma intensa digressão, dentro e fora de Portugal. Enquadrada na 28.ª edição do Festival de Artes, a peça do coreógrafo e bailarino português – que se apresenta hoje e amanhã, às 20 horas, no Teatro D. Pedro V – traduz uma desconstrução das danças urbanas, para as recolocar na dimensão performativa do palco.

Sílvia Gonçalves

No movimento desencontrado dos corpos, na batida cadenciada que pontua mas não subjuga, no olhar alienado que busca um espaço de definição ou encaixe, evidencia-se a tensão resgatada da rua. Encontro e fuga, corpo-animal que se desdobra entre o eu humano e o eu urbano, indivíduo e colectivo. Corpo suado onde se instalam cansaço, dor e prazer, até ao estertor final, que culmina no silêncio. Em “Hu(r)mano”, esbatem-se as fronteiras entre a dança que germina na rua e aquela que se esquematiza no palco. Com uma circulação internacional pouco comum numa primeira criação coreográfica em nome próprio, o espectáculo de Marco da Silva Ferreira chega a Macau numa altura em que o circuito da dança urbana e contemporânea já lhe estendeu o reconhecimento. Coreógrafo e intérprete numa mesma peça, Marco Ferreira apresentou-se ontem à imprensa rodeado de Anaísa Lopes, Duarte Valadares e Vítor Fontes, os três bailarinos que com ele arriscam, sobre o linóleo branco, um exercício de desconstrução colectiva onde se adivinha marca autoral e subversiva.

“A proposta inicial do trabalho era exactamente convidar bailarinos que tivessem formação de base de danças urbanas, mas que tivessem uma acuidade sobre a dança contemporânea e sobre o panorama contemporâneo de linguagem, relacionada com a dança em geral. E então eu convidei pessoas que já por si me iam responder de uma forma se calhar mais abstracta, muito menos analítica do ponto de vista da origem e da cultura de onde estas danças provêm, mas muito mais sobre a maneira como eles as recolocam e depois respondem a partir do corpo”, conta Marco da Silva Ferreira, sobre o que chama de “retrabalhar de linguagens urbanas” para as recolocar num contexto de palco, numa desconstrução da gramática das danças urbanas que constitui a génese deste espectáculo.

“Eu tinha algumas ideias de base que queria trabalhar, sobre elementos técnicos de danças urbanas. E basicamente comecei a testar quadros com esses elementos, e com eles. E, a partir desses quadros, fomos coreograficamente percebendo qual era o ritmo, para onde é que estava a crescer a cena, espacialmente e temporalmente, como é que aqueles corpos estão a comunicar”, descreve. Um processo menos comum na dimensão das danças urbanas, explica, que “provêm muitas vezes de um encontro de pessoas, muito relacionado com uma música, e muito do prazer e do virtuosismo de concretizar movimentos difíceis ou que têm simbolismos por si”. “Eu não queria usar isso como base. Então usei ferramentas de composição coreográfica para destruir ou para reconstruir, para recolocar esta dança”, assume o coreógrafo e director artístico.

Numa peça onde diz não existir uma narrativa, mas antes “quadros atmosféricos e de composição do corpo”, as questões que diz colocar na construção performativa traduzem uma reflexão sobre a própria dança, que parece transpor os bailarinos para uma dimensão paralela à realidade, que a questiona e subverte: “O que é que a dança me traz, que alienação é que me carrega, o que é que a adrenalina me coloca, porque é que eu gosto tanto destes estados de vibração, de quase transcendência, através de uma catarse de movimento. Uma constante exaltação, se calhar”, arrisca o criador.

A designação “Hu(r)mano” traduz “a colocação de um humano num espaço urbano”, sem recurso ao simbólico materializado no adereço ou cenografia. “Eu queria ter uma peça em que os corpos me parecessem humanos, que eu os visse transpirar. As mãos são muito importantes na peça, existe o olhar, a posição do olhar, a posição do corpo, para onde é que projectam o olhar. Um certo prazer que se vai construindo ao longo da peça. Ao mesmo tempo que estou a sentir cansaço, estou a sentir uma dor de cansaço e estou a sentir um prazer nesta coisa sádica de dançar”.

“A ESCURIDÃO É MAIS INTERESSANTE QUE A CLAREZA”

Na música, de Rui Lima e Sérgio Martins, no desenho de luz, de Wilma Moutinho, evidencia-se um “universo noctívago”, com que o criador se identifica. “A dança de rua surge muito associada a um contexto nocturno, para mim. Eu prefiro dançar em contextos mais escuros e decidi fazer isso dessa forma. Se calhar porque o ‘mood’ que eu queria instalar era um ‘mood’ um bocado mais introspectivo, e a escuridão é mais interessante que a clareza”, acredita.

Depois de um longo percurso nas danças urbanas, o bailarino de Santa Maria da Feira, que este ano completa 31 anos, estreou-se como coréografo em 2012. Nos últimos anos tem trabalhado com André Mesquita, Hofesh Shechter, Sylvia Rijmer, Tiago Guedes, Paulo Ribeiro, Victor Hugo Pontes ou Nuno Cardoso. Depois de algumas produções em co-criação, estreia “Hu(r)mano” em 2014, aquele que diz ter sido o seu primeiro projecto “profissionalizante”: “Porque foi o primeiro que realmente teve capacidade orçamental, para reunir a equipa e remunerar a equipa, ter o justo para toda a gente”.

No ano seguinte viria a “retrabalhar” a peça, a convite do Teatro Municipal do Porto, uma nova versão que apresentaria no Teatro Campo Alegre. “A peça só ficou completamente fechada em 2015”, assinala. Com este espectáculo, recebe o Prémio Jovens Criadores, e integra a plataforma Aerowaves, para coreógrafos emergentes na Europa. “Hu(r)mano” passou entretanto por Londres, pelo festival Panorama, no Rio de Janeiro, por França, Inglaterra ou Polónia, para além do circuito por algumas das principais salas em Portugal.

“Brother”, a nova criação de Marco da Silva Ferreira, que estreou em Portugal no início deste ano, junta a mesma equipa, a que acrescenta dois bailarinos. Um dos intérpretes, Vítor Fontes, descreve a experiência de cruzar dois espectáculos que comunicam a partir de uma mesma matriz de danças urbanas: “Tem sido uma montanha-russa de emoções, uma vez que são duas peças diferentes. O ‘Brother’ é uma materialização de uma série de emoções, que não são tão expressivas no ‘Hu(r)mano’. Sinto que no ‘Hu(r)mano’ há mais fisicalidade, no ‘Brother’ há mais emoção. É bom estar envolvido nas duas facetas de uma criação para mim quase global”, confessa o bailarino.