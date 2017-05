Terminal do Pac On “meteu água” mas construtora vai resolver o problema

A chuva intensa que ontem se abateu sobre Macau causou algumas infiltrações na nova estrutura do Terminal Marítimo do Pac On. No entanto, o Governo explicou, ao PONTO FINAL, que a construtora já foi chamada para resolver os problemas.

“O projecto tem um garantia de dois anos, sendo que no caso de infiltrações essa garantia é de cinco anos. O departamento encarregue pela construção da obra já pediu à construtora que resolva os problemas”, respondeu a Direcção de Serviços dos Assuntos Marítimos e Água (DSAMA), após ser questionada para o incidente.

Ainda de acordo com a DSAMA, a estrutura do Terminal Marítimo de Pac On vai abrir ao público durante este semestre. Contudo a data concreta da abertura ainda não foi anunciada.