Receitas públicas subiram 9,4 por cento até Março

O território encerrou o exercício financeiro relativo aos três primeiros meses do ano com receitas de quase 26,5 mil milhões de patacas. A performance das contas públicas mantém-se em linha com a tendência de crescimento do sector do jogo. Em Abril, as receitas dos casinos cresceram pelo nono mês consecutivo.

As receitas do erário público aumentaram 9,4 por cento até Março, em termos anuais homólogos, em linha com o aumento da verba arrecadada com os impostos directos cobrados sobre a indústria do jogo, indicam dados oficiais.

De acordo com dados provisórios publicados na quarta-feira no portal da Direcção dos Serviços de Finanças, a Administração fechou os primeiros três meses do ano com receitas totais de 26.424 milhões de patacas, estando cumpridas em 29,1 por cento.

Os impostos directos sobre o jogo – 35 por cento sobre as receitas brutas dos casinos – foram de 22.342 milhões de patacas, reflectindo um aumento de 9,6 por cento face ao mesmo período do ano passado e uma execução de 31,1 por cento em relação ao Orçamento autorizado para 2017.

A importância do jogo reflecte-se no peso que detém no orçamento: 84,5 por cento nas receitas totais, 84,6 por cento nas correntes e 95,9 por cento nas derivadas dos impostos directos.

A rubrica da despesa cresceu 9,8 por cento comparativamente aos primeiros três meses de 2016, para 13.601 milhões de patacas, com a execução a corresponder a 15,9 por cento.

Para este aumento terá pesado designadamente a subida de 200,8 por cento dos gastos ao abrigo do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) que atingiram 1.120 milhões de patacas, estando executados em 7,3 por cento. Entre receitas e despesas, a Administração de Macau acumulou um saldo positivo de 12.823 milhões de patacas.

A “almofada” financeira aumentou 9 por cento, em termos anuais homólogos, para um valor que excede, até ao terceiro mês, o previsto para todo o ano, dado que a taxa de execução corresponde a 230,3 por cento do orçamentado.

A receita pública, que voltou a crescer em Janeiro após meses de quedas homólogas, encontra-se em linha com o desempenho da indústria de jogo, o principal motor da economia local, que tem vindo a mostrar sinais de recuperação desde a segunda metade do ano passado.

Abril marcou o nono mês consecutivo de subida das receitas dos casinos, após 26 meses de quedas anuais homólogas. A Administração de Macau encerrou 2016 com receitas de 102.412 milhões de patacas, uma diminuição de 6,7 por cento, naquele que foi o segundo ano consecutivo de queda em pelo menos cinco anos, depois do “tombo” de 29,7 por cento registado em 2015.