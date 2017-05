 Receitas de jogo da  SJM caíram mais de cinco por cento

No primeiro trimestre do ano, a Sociedade de Jogos de Macau viu as receitas geradas pelos casinos da empresa cair 5,3 por cento, para os 10,39 mil milhões de dólares de Hong Kong. Entre Janeiro e Março, as receitas do segmento de jogo destinado a grandes apostadores caiu 5,3 por cento, para os 4,94 mil milhões de dólares de Hong Kong. Já as receitas de jogo no sector de massas subiram 1,9 por cento, para 5,09 mil milhões de dólares. O Grand Lisboa foi responsável por 35,4 por cento do total das receitas geradas pela operadora fundada por Stanley Ho.

