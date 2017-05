Receitas da Galaxy cresceram 5 por cento no primeiro trimestre

O grupo Galaxy Entertainment anunciou esta quinta-feira receitas de 14,1 mil milhões de dólares de Hong Kong no primeiro trimestre do presente ano, mais 5 por cento do que a quantia amealhada em igual período do ano passado.

Só as receitas de jogo cifraram-se em 13,1 mil milhões de dólares de Hong Kong – mais 4 por cento em termos anuais homólogos e menos 2 por cento em termos trimestrais, contribuindo para mais de 90 por cento do total arrecadado pelo grupo entre Janeiro e Março.

Em comunicado, o grupo indicou que o segmento de massas gerou receitas de 5,8 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 15 por cento face ao primeiro trimestre do ano passado.

O mercado de jogo VIP, direccionado para os grandes apostadores, rendeu 6,8 mil milhões de dólares de Hong Kong, menos 5 por cento em termos anuais homólogos, acrescentou.

O EBITDA ajustado (lucros antes de impostos, amortizações e depreciações) atingiu 3,2 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 31 por cento em relação aos primeiros três meses de 2016.

Na mesma nota, o grupo, que afirma estar “posicionado de forma única para um contínuo crescimento a longo prazo”, referiu que a construção das próximas fases de expansão do Galaxy Macau no Cotai – faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane – vai iniciar-se “em breve”.

O Galaxy opera seis dos 39 casinos de Macau, capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.

As receitas da indústria de jogo, principal motor da economia da Região Administrativa Especial, subiram em Abril pelo nono mês consecutivo, depois de um ciclo descendente que se prolongou por mais de dois anos a que Agosto último colocou termo.

Apesar da recuperação encetada, as receitas dos casinos de Macau caíram pelo terceiro ano consecutivo em 2016, registando uma queda de 3,3 por cento que se seguiu à diminuição de 34,3 por cento registada em 2015 e de 2,6 por cento em 2014.