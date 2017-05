Problemas auditivos dão mote a seminário destinado aos profissionais de saúde

A audiologia vai estar em destaque no território, amanhã, num seminário destinado aos profissionais de saúde locais. O encontro, que decorrerá na Torre de Macau das 12h30 às 14h30, tem como oradora a australiana Jenny Smith, médica especializada em problemas de audição que tem viajado o mundo a partilhar os seus conhecimentos. O tópico principal do Seminário de Audiologia é o zumbido no ouvido, um sintoma de perda auditiva sobre o qual a comunidade médica de Macau manifestou querer aprofundar conhecimentos.

Virginia Kong, dirigente do Centro de Audição de Línguas Widex de Macau, organismo que patrocina a palestra, disse ao PONTO FINAL que a organização do seminário “teve como ponto de partida vários pedidos feitos pelos médicos locais” às associações ligadas a esta área da medicina. “Eles querem saber mais sobre aquilo que devem fazer quando um paciente se queixa de zumbido nos ouvidos, bem como em relação aos problemas de audição da população idosa”, explicou.

Outro dos objectivos do certame passa também por promover a importância de uma audição saudável. No entender de Virgina Kong, “é importante investir na protecção auditiva desde cedo; isto é algo que pode ser facilmente negligenciado.” Por outro lado, “também queremos trazer à comunidade médica local os avanços mais recentes na área da audiologia”, acrescentou.

O envelhecimento da população de Macau requer atenção por parte não só dos especialistas de audiologia, mas também dos médicos e enfermeiros em geral, recursos que Virginia Kong considera serem limitados no território: “A nossa sociedade está a envelhecer rapidamente e precisamos de considerar o desenvolvimento de profissionais nesta área. Também precisamos de passar esta mensagem aos estudantes que estão neste momento a investir numa carreira. Talvez isto seja interessante a ter em conta nas escolhas. No entanto, infelizmente, não podem obter este grau académico nas universidades locais”, explicou a organizadora do seminário. J.F.